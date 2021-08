¿Restaurantes de Denver pedirán la tarjeta de vacunación para poder ingresar?

(NOTICIAS YA).- "Sin camisa, sin zapatos, y sin mascara, no hay servicio", fue el letrero que vimos por más de un año en los restaurantes, ahora la pregunta es si a esa lista podría agregarse la vacuna contra el Covid-19.

La Asociación de Restaurantes de Colorado dijo que han estado hablando con propietarios para conocer su opinión sobre esto.

‘Hay restaurantes que han indicado que pueden requerir la prueba de vacunación o una prueba de COVID negativa, pero eso está por verso en los próximos días’, Sonia Riggs, directora de la Asociación de Restaurantes de Colorado.

Por ahora en Denver solo dos lugares han dado el paso, Bar Max, en donde no se puede entrar sin la tarjeta de vacunación en mano y To the Wind Bistro, en donde la medida solo funciona los miércoles en la noche.

‘Es una iniciativa para que los clientes se sientan seguros por una noche cuando vienen aquí porque saben que todos tienen su vacuna’, dice Royce Oliveira, propietario de To The Wind Bistro.

Una decisión aplaudida por sus clientes.

‘No entro a otros restaurantes si no tienen esto. Es muy importante que la gente tome la vacuna o se queden en casa o se vayan a otros lugares donde no la estén pidiendo’, asegura Ana Luisa.

Pero también rechazadas por otros.

‘Si, hemos tenido gente que si se molesta con nosotros, que si nos habla y nos dice que no les gusta, pero nosotros nomas estamos tomando protecciones’, cuenta Zulma Figueroa, empleada de Bar Max.

Otros han ido más lejos.

‘Tuvimos un grupo de gente que vino a protestar aquí y pues no se iban y le tuvimos que hablar a la policía’, agrega Zulma.

En Nueva York esta medida se está realizando por orden gubernamental, en Los Ángeles se está analizando tomar la misma medida, y en Denver

‘No hay ninguna razón por la que no apoyaríamos algo así. No estamos recomendando en este momento que muestren pruebas de que sus clientes están vacunados, eso depende de ellos’, dijo el alcalde de Denver, Michael Hancock.

Algunos restaurantes de nuestra comunidad hispana no descartan hacerlo.

‘Aun no lo hemos hablado, pero se está considerando, así es más saludable y es mejor para los empleados’, explica Ailyn Reyes, empleada del restaurante Chile Verde.

La asociación de restaurantes igualmente dijo que.