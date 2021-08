Universal Orlando celebra 30 años de miedo con Halloween Horror Nights Icons

(NOTICIAS YA).- Los íconos más notorios en la historia de Halloween Horror Nights de Universal Orlando unirán fuerzas para llevarles un horror inimaginable a los visitantes en esta casa embrujada totalmente original: Halloween Horror Nights Icons: Captured. La nueva y siniestra experiencia llevará a los visitantes a un monstruoso "Infierno de la fama", donde se enfrentarán El Doctor (The Caretaker), El Diretor (The Director), El Acomodador (The Usher), El Narrador (The Storyteller), El Payaso Jack, Chance y más como parte de Halloween Horror Nights 2021, que celebra 30 años de miedo en noches selectas del 3 de septiembre al 31 de octubre.

Desarrollado como parte de la visión retorcida del equipo de Universal Entertainment, con la intención de crear personajes originales e inquietantes que compiten con cualquier villano de terror de películas, los íconos de Halloween Horror Nights son implacables en su búsqueda de víctimas e incluyen:

HOUSE REVEALED: The Dream Team of Your Worst Nightmares.

HHN ICONS: Captured. Prepare to meet some of the most terrifying characters from 30 years. If that wasn't terrifying enough, ALL tickets are now on sale: https://t.co/kzBZ7maAuN pic.twitter.com/GI6RjKVb7M

— Halloween Horror Nights (@HorrorNightsORL) August 5, 2021