USCIS reprograma entrevistas de ciudadanía de Orlando a Tampa y Jacksonville

(NOTICIAS YA).- Un nuevo obstáculo enfrentan los residentes de la ciudad del Florida Central que realizan el proceso de naturalización en el país, ya que este jueves el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, USCIS por sus siglas en inglés, ha informado a través de un comunicado que a algunas personas que tienen pendientes entrevistas N-400 correspondientes a este proceso se les realizará dicha entrevista en las oficinas de Jacksonville o Tampa y no en la sede de Orlando como se les habría establecido en un principio.

Aunque este cambio de sede sería un dolor de cabeza para algunas personas que ahora tendrán que trasladarse varios cientos de millas para asistir a dichas entrevistas, USCIS explicó que la decisión fue tomada para darle celeridad a los casos pendientes en el área debido a las graves demoras en trámites del servicio de inmigración por la acumulación de expedientes causada por la pandemia del coronavirus y el recorte de presupuestos para tal fin durante la administración de Donald Trump.

Según la nota publicada por USCIS en su portal oficial y sus redes sociales, empezando el día 20 de agosto, los solicitantes de los condados Brevard, Volusia, Flager y y Seminole serán reprogramados para realizar sus entrevistas en la oficina de Jacksonville, mientras que los solicitantes de los condados Orange y Osceola serán reprogramados para realizar sus entrevistas en la oficina de Inmigración en la ciudad de Tampa.

Beginning Aug. 20, some N-400 interviews that would normally take place in our @USCIS Orlando office will now happen in our Jacksonville or Tampa office & may occur on Saturdays. This is a temporary shift to help adjudicate cases quicker. Please read your appt notices carefully. pic.twitter.com/soDbZp0Uuh

— USCIS Media - Southeast Region (@USCISMediaSouth) August 5, 2021