Advierten a padres que “coyotes” están reclutando a niños por redes sociales

(NOTICIAS YA).- Las organizaciones criminales están atrayendo a niños y adolescentes de la zona fronteriza para que participen en el contrabando de inmigrantes que cruzan ilegalmente a Estados Unidos, de acuerdo con la Patrulla Fronteriza.

La jefa de la Patrulla Fronteriza de El Paso, Gloria Chávez, advirtió a los padres de familia tener cuidado con los contactos de sus hijos en redes sociales, pues es precisamente este medio el que los “coyotes” están utilizando para reclutar a los jóvenes.

Niños desde los 13 años y hasta adolescentes de 18, son atraídos a cambio de grandes sumas de dinero, o incluso drogas.

LEE: Incrementa la detención de brasileños por parte de la Patrulla Fronteriza en San Diego

De acuerdo con Chávez, los traficantes de personas contratan a los adolescentes para que manejen vehículos hasta algún punto del muro fronterizo, en donde recogen a grupos de inmigrantes y luego los trasladan a casas de seguridad.

La Patrulla Fronteriza advirtió que los jóvenes reclutados, sin importar su edad, están cometiendo un delito que implica cargos federales.

LEE: Agente de la Patrulla Fronteriza de El Paso mató a perro tras ataque

Por medio de un tuit, la jefa de la Patrulla Fronteriza de El Paso compartió con los padres de familia algunos consejos para detectar si sus hijos están participando en esta actividad ilegal.

PARENTS BEWARE!! Transnational Criminal Organizations are recruiting kids to utilize them in their smuggling schemes, enticing them with money and drugs. Don’t let them become another statistic, and talk with them about the risks. Their lives may depend on it. @cbp @CBPWestTexas pic.twitter.com/jGrfJ8GaPL

— Gloria I. Chavez (@USBPChiefEPT) August 5, 2021