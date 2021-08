Alarma por aumento de robo de paquetes en Denver 

(NOTICIAS YA).-Una alarma del Departamento de Policía de Denver informa que la capital está experimentando un aumento del 40% en los robos de paquetes en lo que va de año, en comparación con 2020.

Para las autoridades, la situación es bastante delicada, ya que a poco meses de finalizar el 2021 se han reportado en la capital del estado más de 600 robos de paquetes, duplicándose así este crimen.

Recientemente, un malhechor quedó captado en cámaras mientras robaba paquetes a una familia hispana, quienes denuncian son azotados por una ola de robos.

El caso ya es investigado por la policía local, sin embargo esta familia se enfrenta a un problema que viven miles en el país.

“Cuando esto ocurre, uno sí puede hacer un reporte a los oficiales, pero la verdad no hay mucho más seguimiento. Entonces uno dice: cuál es el punto, no van a hacer mucho”, informó Keylen Villagrana, vocera del Better Business Bureau.