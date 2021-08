Aumento de casos de Covid, ¿es culpa de los inmigrantes?

(POLÍTICA YA). – Culpar a inmigrantes que intentan cruzar a Estados Unidos por la frontera del actual resurgimiento de casos de Covid en el país se ha convertido en uno de los mensajes predilectos que utilizan líderes republicanos para atacar el gobierno del presidente Joe Biden.

Ese fue el argumento detrás de la orden del gobernador Greg Abbott de Texas de detener vehículos “bajo sospecha razonable” de estar transportando migrantes indocumentados.

Al anunciar la orden, que ya fue bloqueda por una jueza federal, Abbott dijo que el aumento de infecciones de Covid en el estado está relacionado con el "aumento dramático de los cruces fronterizos ilegales".

Igual expresó Ron DeSantis, gobernador de Florida, al refutar a Biden, quien el día anterior expresó su frustración con los gobernadores republicanos que rechazan recomendaciones del gobierno sobre el uso de máscaras.

"¿Por qué no haces tu trabajo?”, exclamó DeSantis. “¿Por qué no aseguras esta frontera y hasta que no lo hagas, no quiero escuchar nada de ti sobre Covid? Gracias".

Según el gobernador de Florida, Biden lleva a cabo una política de “fronteras abiertas” que ha ayudado a "facilitar" el virus en EE.UU.

Ted Cruz, senador republicano de Texas, afirmó vagamente que los migrantes que cruzan la frontera están impulsando el aumento actual de casos de coronavirus, y aseguró que unos 7,000 migrantes en la ciudad de McAllen, fueron liberados mientras eran positivos para el coronavirus.

