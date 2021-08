Incendio Dixie: Se convierte en el tercer incendio forestal más grande de California

(NOTICIAS YA).-Un incendio forestal que estalló hace 3 semanas en el norte de California, se ha convertido en el tercer incendio forestal más grande en la historia del estado en medio de altas temperaturas y fuertes vientos.

El incendio denominado Dixie, que estalló el 21 de julio ha dejado gran parte del centro de la ciudad de Greenville, en el norte de Sierra Nevada, en cenizas. El Dixie Fire ha aumentado a 432,815 acres a partir del viernes por la mañana. El incendio creció más de 70, 000 acres entre el jueves por la noche y el viernes por la mañana y permanece contenido en un 35 por ciento.

A time lapse video looking at 10 minutes of the Pyrocumulous cloud over the #DixieFire. Amazing how much the cloud changes in a short time, proof of the extreme conditions and fire activity on the ground. pic.twitter.com/aBD2RJTejW

— CAL FIRE Butte Unit/Butte County Fire Department (@CALFIRE_ButteCo) August 5, 2021