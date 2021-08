La ciudad de Englewood suspende la orden por contaminación de agua

(NOTICIAS YA).- La ciudad de Englewood acaba de anunciar que la orden de hervir el agua por contaminación de la bacteria E. coli ha sido suspendida.

Water Advisory Ends for City of Englewood Zone 1 – 11:45am on August 6, 2021. The drinking water advisory has been lifted. Customers in Zone 1 can once again use tap water for all purposes after following instructions at https://t.co/sQzoJxMT7m pic.twitter.com/gUfU9OylVi

