Mandatorio usar mascarillas en escuelas del condado Orange

(NOTICIAS YA).- Este viernes, la Junta Escolar del condado Orange informó que los estudiantes de las escuelas públicas de esta entidad deberán usar mascarillas de forma obligatoria desde el inicio de este año escolar en puerta, "a menos que un padre decida no cumplir con este requerimiento".

La Superintendente de las Escuelas Públicas del condado Orange, la Dra. Barbara Jenkins, anunció la tarde de este viernes en su cuenta oficial de Twitter:

