MORTAL ha resultado violar la luz roja de un semáforo para muchos floridanos

(NOTICIAS YA).- Hasta este domingo se celebra la Semana Nacional de "Deténgase en Rojo" y las autoridades de la bahía de Tampa buscan concientizar a los conductores sobre los riesgos mortales de violar la luz roja de un semáforo.

Según el Departamento de Policía de Tampa, los viernes son los días más peligrosos para estar en las carreteras y tan solo el año pasado, casi medio millón de personas fueron multadas a nivel nacional por "comerse" una luz roja.

Cada primera semana de agosto, las agencias de la ley de todo Estados Unidos unen esfuerzos para generar conciencia en las personas y explicar el peligro que corren tanto ellos mismos como otras personas inocentes.

Segun el Departamento de Transporte de Florida en el 2020 un total de 682 personas resultaron heridas de gravedad tras accidentes vehiculares por irrespetar una luz roja del semáforo, ubicando nuestra entidad en el tercer puesto de la lista de los estados más mortíferos ante este delito.

No obstante, este mismo año de la pandemia, 97 personas fueron víctimas mortales de este tipo de accidentes, a pesar del confinamiento y de esperarse menos vehículos en las calles.

La Oficina del Alguacil del condado Hillsborough también participa en esta campaña de concientización, indicando que tan sólo en esta jurisdicción entre 2019 y 2020 se registraron 298 choques por pasarse una luz roja, mientras que 4 personas murieron a causa de ello.

STOP ON RED WEEK: In Hillsborough County there were 298 crashes that were the result of a driver running a red light between 2019 and 2020. Four people were also killed because of a red-light runner. #teamHCSO pic.twitter.com/Ncsi2SyPwp

— HCSO (@HCSOSheriff) August 6, 2021