¡Preocupados! Trabajadores agrícolas con temor ante COVID-19 y el regreso a clases

(NOTICIAS YA).- La comunidad campesina de Florida Central manifestó este viernes nuevamente su preocupación ante el incremento de casos de coronavirus en nuestra área y en el estado, teniendo un regreso a clases en puerta y una baja tasa de vacunación. Piden más información y medidas de seguridad.

El Colectivo Árbol junto a la Federación Hispana, realizaron una jornada de entrega de útiles escolares para los hijos de los campesinos de Plant City y para otros niños de la comunidad en necesidad este viernes, de cara al regreso a clases la próxima semana.

Durante el evento, los trabajadores del campo expresaron su preocupación ante las medidas de prevención del virus en las escuelas, ya que no se estará exigiendo el uso de cubrebocas en las aulas durante este año escolar, según lo que indican las autoridades al momento.

"Es necesario que todas las escuelas tomen la precaución para que todos los niños usen mascarillas, que sea obligatorio pues, porque no sabemos qué vaya a pasar, no sabemos qué niños están contagiados o no", dijo Lucía Méndez, madre y trabajadora agrícola.