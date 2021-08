¿Puede beneficiar una persona en proceso de regularización a su pareja que no tiene documentos?

(NOTICIAS YA).- Los procesos migratorios en Estados Unidos tienen un pequeño retraso por las acumulaciones en los casos, sumados a la pandemia, es por eso que es importante estar informado de lo que ocurre en el día a día.

PREGUNTA UNO

Me llamo Nélida. Soy nicaragüense. Entré en el 2016 sin papeles, y quiero saber si puedo sacar la residencia con mi esposo. Él tiene un caso a través de su hermano.

Los papeles están a punto de salir. Mi esposo me cuenta que es 245(i), porque su hermano lo pidió el 29 de abril del 2001. No sé si esa ley también me ampara a mí.

RESPUESTA UNO

Nélida la ley 245(i) que permite que tu esposo logre la residencia, a través de su hermano, sin tener que salir del país y sin tener que pedir un perdón del castigo, te ampara a ti siempre y cuando ustedes se hayan casado antes del 30 de abril de 2001 (cuando caducó la ley).

Él está amparado por esa ley, porque su hermano lo pidió antes de esa fecha. No sé cuándo se casaron ustedes. Pero si no estabas casada antes de la fecha clave, no todo está perdido.

Puedes hacerte residencia a través del proceso consular. Tendrías que esperar a que él se haga residente y entonces tramitar un perdón de la ley del castigo. Cuando te aprueben el perdón, irías al consulado estadounidense en el exterior, pero con el perdón en la cartera. Así pasarías solamente aproximadamente tres semanas fuera de Estados Unidos.

PREGUNTA DOS

Buenas tardes, mi nombre es Laura. Me quitaron la visa por 5 años bajo la sección 212(a)(9) y 235(b)(1). Ya han pasado 2 años. Para pedir una nueva visa, ¿puedo aplicar al perdón desde ahora, o tengo que esperar 5 años?

RESPUESTA DOS

Laura, parece que te dieron una deportación administrativa y expedita. Quizás fue al tratar de entrar al país con una visa que no le cuadró al funcionario en la garita de Inmigración.

Aunque puedes pedir un perdón desde ahora para no tener que esperar los cinco años en el exterior, no creo que te será fácil que te vuelvan a dar la visa.

Un visitante a los Estados Unidos tiene el peso de la prueba para evidenciar de que tiene un domicilio en el exterior al cual piensa regresar.

En otras palabras, que si te dejan entrar como turista no te quedarías en Estados Unidos más tiempo de la cuenta.

No sé por qué te quitaron tu visa, pero no me sorprendería que fue porque sospechaban de que tus intenciones para venir a Estados Unidos no eran de turistear. Quizás pensaron que venías a trabajar.

Si es así, recuperar la visa sería tan difícil como lograr el perdón.