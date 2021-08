Reapertura de más centros de pruebas gratuitas de coronavirus alrededor del condado de San Diego

(NOTICIAS YA).- Enfermeros recibieron cotonete tras cotonete explicándole a pacientes como realizar esta autoevaluación en la Universidad Estatal de San Diego.

“Recientemente han subido los casos de COVID-19 y la necesidad también ha subido,” señaló Jose Aguilar, representante de la Agencia de la Salud del Condado.

Fue un flujo constante de pacientes con la incertidumbre de saber si están contagiados o no incluso estando vacunados.

“Hace dos días tuve contacto directo con ellos en una área pequeña y por si las dudas,” dijo Cosme Aguirre quien acudió por una prueba.

El último sitio en reabrir es en la Universidad Estatal de San Diego y cuenta con una capacidad para realizar 1,500 exámenes diariamente.

“El único problema a lo mejor es la espera en el sol pero la línea se mueve muy rápido y ya cuendo entre todos muy hábiles y me ayudaron completamente,” agregó Aguirre.

El 5 de julio autoridades de la salud reportaron un total de 3,851 pruebas de COVID-19 y el porcentaje de casos positivos fue de 1.6%. Un mes después, el 5 de agosto se realizaron 16,954 exámenes y el promedio de resultados positivos esta semana fue del 8.7%.

“Estamos viendo un incremento me hace recordar un poco a los números que precedieron al gran pico de nuestra primera ola,” indicó el Dr. Edward Cachay, experto en enfermedades infecciosas en UCSD.

No sólo es el contacto directo con infectados lo que atrae a personas a los sitios de pruebas.

“Por recomendación de la CDC están recomendado que gente que no está vacunada se haga la prueba semanalmente también hay necesidad por los empleados de las escuelas como maestros y los estudiantes,” dijo Aguilar.

De acuerdo a la métrica de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) desde el 21 de julio el condado de san diego se encuentra en foco rojo o sea en una zona de transmisión alta de COVID-19. Una alza que expertos atribuyen a la variante Delta.

“Nadie va a estar completamente seguro hasta que estemos protegidos, la única forma de estar protegidos es vacunarnos porque no solo van a salir variantes como la delta que sean menos eficaces,” explicó el Dr. Cachay. “Si no más personas que no se vacunen aquí o en cualquier parte del mundo van a permitir que el virus se escape y eventualmente no sea un virus susceptible a cualquiera de las vacunas existentes.”

Para lidiar con esta demanda autoridades del condado reabrieron el centro de pruebas en la Universidad Estatal De San Diego (SDSU) y en la de San Marcos (CSUSM) ambos operan de martes a sábado. En el centro comunitario Tubman Chávez de domingo a jueves.

“El acceso se está abriendo [...] para que en tres áreas críticas puedan ir las personas a tomar la prueba,” dijo Cecilia Carbajal, representante de la Coalición Latina de Salud de San Diego.

Los horarios de los tres super centros son de 10:30 am a 5:30 pm y hay planes de futuras aperturas la próxima semana.

“Yo creo que el mensaje de que es gratis la gente lo sabe eso no hay duda, a veces la duda es a donde voy, como le hago,” agregó Carbajal.

¿O que me van a pedir?

“Solo un número telefónico o un correo electrónico para poder darle los resultados en ningún sitio le va preguntar si tienen documentos solo una forma de identificación: una matrícula, el id o el pasaporte,” dijo Aguilar.

Aun con este esfuerzo de acceso a las pruebas, las campañas de vacunación continúan.

“De 12 a 19 años hay un número bajo de vacunas pero esos son los niños chiquitos que están esperando a que sus papás los llevan. no bajen la guardia porque seguimos en una situación crítica,” concluyó Carbajal.

No es requisito que haga una cita puede acudir a los centros de prueba asi nada mas pero para ubicar al sitio más cercano pueden marcar al 211.