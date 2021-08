Venta a través de redes sociales resulta en robo a mano armada

(NOTICIAS YA).- Una venta acordada a través de las redes sociales resultó en un robo a mano armada que ocurrió en el vecindario hispano de Columbia Heights. Las autoridades exhortan a la comunidad a realizar estos intercambios en zonas seguras.

El robo ocurrió en la cuadra 3100 de la Calle 13, los sospechosos y la víctima acordaron reunirse en este punto para completar una venta que fue acordada a través de instagram.

Al encontrarse en esta calle con la víctima los dos sospechosos sacaron cuchillos y le exigieron la mercancía para luego abandonar la escena del crimen. Por el caso, la policía metropolitana arrestó a un adolescente de 15 años que enfrenta cargos por robo a mano armada.

Para evitar ser víctimas de este tipo de delitos, autoridades recomiendan hacer uso de las zonas de intercambio seguro establecidas en los distintos Distritos Policiales de la ciudad:

- La estación del primer Distrito: 101 M Street, Southwest.

- La estación del segundo Distrito: 3320 Idaho Avenue, Northwest.

- La estación tercer Distrito: 1620 V Street, Northwest.

- La estación cuarto Distrito: 6001 Georgia Avenue, Northwest.

- La estación quinto Distrito: 1805 Bladensburg Road, Northeast.

- La estación sexto Distrito: 5002 Hayes Street, Northeast.

- La estación séptimo Distrito: 2455 Alabama Avenue, Southeast.

Además recuerde estos consejos de seguridad a la hora de comprar artículos a extraños:

- No acuda solo a la reunión.

- No de información personal como su dirección o número telefónico.

- No se reúna de noche.

- Si no puede pagar en línea, lleve solo el monto exacto de dinero que necesita.

- Confíe en sus instintos. Si ve algo extraño, aléjese del lugar.

La policía investiga el robo y busca a un segundo sospechoso que también llevaba un cuchillo. Ofrecen hasta 10 mil dólares de recompensa por información que lleve a la captura de esa persona y la condena de los involucrados.