Víctima de violencia doméstica tira cenizas de su esposo a la basura

(NOTICIAS YA).- El último adiós de una mujer a su fallecido esposo ha captado la atención de los internautas debido a la poco ortodoxa despedida.

Aunque el suceso se habría registrado en 2017, algunos medios internacionales descubrieron el popular video en los últimos días, y la grabación ha circulado con fuerza esta semana.

La protagonista es Marsha Widener, de acuerdo con estas publicaciones. Tras la muerte de su marido, Don, la mujer decidió tirar las cenizas del occiso a la basura.

“Sé que no entenderán por qué estoy haciendo esto”, dice Marsha al inicio del video, titulado “Final goodbye to the NASTY BASTARD” (“último adiós al bastardo asqueroso”), subido desde la cuenta de YouTube del mismo nombre.

La mujer muestra a la cámara un recipiente que presuntamente contiene las cenizas de su esposo, rotulado con el nombre “Donald Lee Widener”, quien habría sido cremado en enero de 2011 por Casket’s Inc. & Johnson Funeral Service, con sede en Del City, Oklahoma.

“Su familia no lo quiere, su hermano no lo quiere, sus hijos no lo quieren: de hecho, ellos quieren que se vaya por el desagüe. El conducía un camión y recogía la basura de negocios, así que hoy lo estaremos enviando de vuelta al vertedero”, explicó Widener con humor.

Luego de tirar la caja directamente al bote, abrió la bolsa con cenizas que se encontraba al interior y se dispuso a verterla, poco a poco, en la basura.

“Esto es por todo el dolor y todo el caos que causó para mis hijos, para mí y para sus padres. Así que este es su adiós. Esto de aquí (vierte un poco de cenizas) es por todas las veces que me pateó la cabeza. Sí. Atravesó una ventana con mi cabeza”, relató la víctima.

El viento aventó un poco de las cenizas al rostro de Marsha, quien cada vez que esto sucedió respondía con un “bastardo asqueroso”.

“Esto es por todo el dolor y tristeza que creó para todos. Él irá de regreso al vertedero”, concluyó la aliviada mujer, antes de lanzar la bolsa vacía con un gesto victorioso y despedirse con un “adiós, amigos” en español.