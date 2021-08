Cambia el sabor de la Coca-Cola Zero, ¿la probarías?

(NOTICIAS YA).- Si has tomado un sorbo de Coca-Cola Zero Sugar en los úlimos días y has pensado que sabe un poco diferente, no estás loco. La empresa introdujo en Estados Unidos una nueva versión de la bebida diseñada para que sepa más como la Coca-Cola normal.

Los consumidores serán los jueces.

Las empresas como Coca-Cola tienen que caminar por una fina línea cuando se trata de sus productos estrella. Tienen que seguir las tendencias de los consumidores y adelantarse a la competencia. Pero cuando hacen cambios, corren el riesgo de disgustar a los clientes fieles y alejarlos de la marca. Y puede ser difícil predecir lo que la gente realmente quiere.

Su rival PepsiCo lo aprendió en 2015, cuando eliminó el aspartame de su fórmula Diet Pepsi en respuesta a las quejas de los consumidores sobre el ingrediente. Suficientes compradores se resistieron a la nueva receta que Pepsi trajo de vuelta la versión con aspartame al año siguiente.

Coca-Cola lleva meses presentando a nivel internacional su nueva versión de Coca-Cola Zero Sugar, que está diseñada para tener un sabor más parecido al de la Coca-Cola normal. Este verano, la nueva versión llegó a Estados Unidos.

En todo el mundo, los clientes frustrados han expresado su consternación por la nueva fórmula. En Twitter, los usuarios describieron el sabor como "bleh" y "no bueno". Uno dijo que "apesta".

Alrededor del momento en que Coca-Cola anunció el lanzamiento en Estados Unidos, Rafael Prandini, jefe de categoría de la marca Coca-Cola en Norteamérica, dijo a CNN Business que la compañía confiaba en la recepción de la bebida. "Hemos probado previamente tanto la nueva receta como el nuevo aspecto, con los consumidores actuales de Coca-Cola Zero Sugar y con los que no lo son", dijo entonces. "Y realmente les encanta". Los resultados que la empresa ha visto de estos lanzamientos son "muy alentadores", indicó.

La compañía añadió el jueves que desde el cambio de receta, Coca-Cola Zero Sugar "continúa con su fuerte rendimiento en toda Europa y Latinoamérica".

Algunas personas han respondido positivamente al nuevo sabor, y lo han dicho en Internet. "¡Es bueno!", concluyó una persona. Otro dijo que el producto "satisface ese antojo de Coca-Cola", tal y como Coca-Cola esperaba.

La última vez que la empresa cambió la fórmula y el envase de la bebida, en 2017, algunos consumidores también quedaron decepcionados.

Aun así, Coke Zero ha ido aumentando su cuota en el mercado estadounidense de refrescos bajos en calorías desde entonces, según datos de la empresa de investigación de mercados Euromonitor International.

Crear "un poco de controversia en línea con los usuarios de las redes sociales" puede ser algo bueno para la marca, siempre y cuando los clientes fieles no se vuelvan contra Coke Zero, dijo Stanford. También puede mantener el foco en Coca-Cola, en lugar de en su competidor.

Coca-Cola Zero Sugar sigue estando muy por delante de la versión de Pepsi del producto. Según Euromonitor International, Coca-Cola Zero Sugar tenía el 21% de la cuota de mercado de los refrescos bajos en calorías en Estados Unidos en 2020. Pepsi Zero Sugar no consiguió colarse entre las cinco primeras marcas de la lista, entre las que se encuentran el líder Diet Coke, Diet Pepsi, Cherry Coke Zero y y el debutante Zevia. Aunque tanto Coke Zero como Diet Coke son bebidas sin calorías, Diet Coke tiene su propio sabor y seguidores, mientras que Coke Zero está diseñada para imitar el sabor de la Coca-Cola normal.

Durante una llamada de julio con analistas para hablar de los resultados del segundo trimestre, el CEO de PepsiCo, Ramón Laguarta, dijo que Pepsi Zero Sugar y otras opciones sin azúcar están "consiguiendo el favor de los consumidores", y añadió que la empresa seguirá invirtiendo en opciones sin azúcar.

"PepsiCo apostará realmente por su oferta de Pepsi Zero Sugar", dijo Stanford. "Están persiguiendo esa cuota de mercado [de azúcar cero]. Así que Coca-Cola tiene que mantenerse en su juego para continuar el crecimiento de Coca-Cola Zero Sugar".

*Con información de CNN.