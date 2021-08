Alarma en Washington por informe de la ONU sobre cambio climático

(POLÍTICA YA). – El gobierno del presidente Joe Biden, líderes políticos y legisladores dieron la alarma este lunes en respuesta al nuevo y devastador informe de las Naciones Unidas (ONU) sobre los devastadores efectos que han tenido los humanos sobre el medio ambiente.

Las conclusiones clave del nuevo informe de la ONU sobre la crisis climática

Con años de preparación, el informe aprobado por 195 países arroja la creciente evidencia de que el cambio climático es una amenaza existencial.

“La ciencia es clara: no hay tiempo que perder. #ActOnClimate”, escribió el exvicepresidente Al Gore para alertar sobre la necesidad de tomar acción para cambiar el rumbo de las emisiones de carbono que calientan el planeta, como advierte el informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la ONU (IPCC).

“Necesitamos acción climática AHORA. No podemos confiar en promesas vagas con plazos lejanos. Necesitamos planes concretos para eliminar gradualmente los combustibles fósiles a corto plazo”, agregó Gore por Twitter en una serie de mensajes sobre el informe.

We need climate action NOW. We cannot rely on vague pledges with distant deadlines. We need concrete plans to phase out fossil fuels in the near term.

As the scientists at the @IPCC_CH make clear: there is no time left to waste.

— Al Gore (@algore) August 9, 2021