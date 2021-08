Alerta en Montgomery ante asaltos en los autobuses

(NOTICIAS YA).- Autoridades hacen un llamado de alerta ante una serie de asaltos a autobuses que operan dentro del Condado de Montgomery.

El incidente más reciente ocurrió sobre la Piney Branch Road en donde a punta de cuchillo un sujeto despojó a un pasajero de sus pertenencias.

Según el Departamento de Policía de Montgomery en las últimas semanas se han registrado varios crímenes violentos en unidades de transporte público en el condado. El más reciente quedó captado en video.

“Como a eso de las 11:31 de la noche los oficiales respondieron a la Piney Branch Road y Garland Avenue en Montgomery tras una llamada de un robo a mano armada que acababa de ocurrir. La investigación preliminar determinó que un sujeto abordó el autobús en el área de Ellsworth Drive y Fenton St. cuando el autobús llegó a la parada el sospechoso le arrebató el teléfono celular de la mano de la víctima, le mostró un cuchillo y la amenazó con hacerle daño”, explicó Carlos Cortés, oficial de la policía de Montgomery.

Según el oficial Cortés, los sospechosos analizan a sus víctimas y las pertenencias que portan antes de atacar. Ese fue el caso de esta centroamericana quien prefirió ocultar su identidad por medidas de seguridad e indica que logró huir antes de que un sujeto le robara.

“Cuando yo iba para mi trabajo se me acercó un muchacho con un cuchillo y yo me metí el muchacho quedó sonando la puerta con el cuchillo y llame a la policía. Me dio mucho miedo eso y pensé en mis hijos, mi familia” dijo una pasajera del Metro.

Ante esto, las autoridades instan a los pasajeros a mantenerse vigilantes en las instalaciones y unidades de transporte público.

“Lamentablemente hemos estado investigando recientemente delitos ocurridos dentro de los autobuses es por eso que le pedimos que mantengan sus pertenencias en sus bolsillos o dentro de sus carteras, hay individuos que los están vigilando y lo que tiene en sus manos mientras está en el autobús”, agregó Cortés.

La problemática preocupa a muchos hispanos de la región. “La gente necesitada y vulnerable es la que transita en los autobuses y le asaltan lo poco que tienen es una preocupación muy grande”, dijo Feliciano Roman, usuario del transporte público.

“La comunidad latina trabaja muy duro y que triste que le quiten a uno lo poco que gana ojala hagan algo para evitar lamentar más asaltos”, opinó Rose Del Campo, residente de Montgomery.

Si usted reconoce al sospechoso captado en video o tiene información que ayude con la investigación llame al 240-773-6870 o al 1-866-411-TIPS.