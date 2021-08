Buscan a cobra africana venenosa en Texas, que hora tiene cuenta de Twitter

(NOTICIAS YA).-Una cobra africana venenosa se perdió en vecindario de Texas y ahora tiene una cuenta de Twitter.

La serpiente anda suelta en el norte de Texas y, un creatio usuario, la está haciendo famosa en su propia red social, de acuerdo con Ksat. La biografía dice: "Una cobra que solo visita y ve los sitios de Grand Prairie y el norte de Texas".

Según la policía de Grand Prairie, la serpiente desapareció el pasado martes 3 de agosto. Los servicios de animales, el dueño de la serpiente y un profesional de captura siguen en la búsqueda y no han podido localizarla.

Es buscada y, aparentemente, está compartiendo sus aventuras en Twitter y Facebook.

Feeling cute, IDK might delete later. pic.twitter.com/tjB0ZEjg4F

La serpiente, "Grand Prairie Cobra" en Twitter, tiene ya más de 5.300 seguidores y contando.

Looking for a spot to chill for the evening. #dallas #park pic.twitter.com/8hxFvH5QgM

— Grand Prairie Cobra (@CobraGrand) August 6, 2021