Centro Nacional de Huracanes con el ojo en 2 sistemas

(NOTICIAS YA).- Un sistema de baja presión ubicado a unas 380 millas al este-sureste de la Las islas de Sotavento están produciendo lluvias y tormentas eléctricas desorganizadas. Se espera que las condiciones ambientales sean propicias para algunos desarrollo durante los próximos días, y una depresión tropical podría mientras que la baja se mueve hacia el oeste-noroeste a unas 15 mph.

We continue to monitor two disturbances in the central Atlantic for potential development. The westernmost system is expected to cross a portion of the Lesser Antilles by late Monday. More: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/TT0uogE3Vr

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 8, 2021