Cientos de inmigrantes son liberados en GEO de Aurora

(NOTICIAS YA).-Las liberaciones masivas continúan en los centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, entre ellos el centro GEO de Aurora.

Sobre esto, activistas aseguran que nunca se había visto que liberaran a tantas personas todos los días, situación que ha estado ocurriendo desde hace aproximadamente dos semanas.

Por su parte, ICE dice que esto se está dando debido a la sobrepoblación que hay en dicho centro de detención y en otros del país, producto de la gran cantidad de gente que están siendo trasladadas desde la frontera sur, entre México y Estados Unidos, donde se está evidenciando también un aumento de los cruces ilegales.

Sin embargo, para quienes ya han sido liberados del Centro Geo de Aurora, la liberación es una “bendición” e incluso ya están haciendo planes para poder continuar con sus vidas en Estados Unidos.

“Los planes son quedarme quieto hasta que el país me otorgue la posibilidad de trabajar, desempeñar una función, servirle a este país porque pues me ha dado libertad y me ha permitido pedir el asilo político”, expresó uno de los inmigrantes liberados del GEO de Aurora.