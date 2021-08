El medallero latinoamericano de Tokio 2020

(NOTICIAS YA).- Concluyeron los Juegos Olímpicos más peculiares de la historia. Tokio 2020 será recordado por muchísimas cosas: ser aplazadas por un año (algo que no sucedía desde la Segunda Guerra Mundial), celebrarse sin público, con cuarentena y mascarillas obligatorias para todos. El horario y la pandemia no ayudaron mucho a conectarnos con ellos desde el continente americano.

Sin embargo, no cabe duda que también serán recordados por actuaciones históricas de algunos países latinoamericanos. Este es el medallero olímpico latino:

Los cariocas ganaron medallas de todo tipo: Surf (uno de los nuevos deportes), Boxeo, Voleibol, Tenis, Natación, Judo, Gimnasia, y por supuesto el bicampeonato olímpico de futbol masculino tras vencer en tiempo extra a España.

Cuba fue, otra vez, el país hispano más destacado de los Juegos Olímpicos. Solamente el domingo 1º de agosto ganaron 2 oros, 2 platas y 2 bronces. De los 7 oros, 3 fueron en Boxeo, 2 en Lucha grecorromana y la otra en Canoa.

No solo Ecuador obtuvo su primer oro olímpico desde 1996, sino que consiguieron 2 en menos de 24 horas cuando en TODA su historia ¡solo tenían uno! Estos fueron, de lejos, los mejores Juegos Olímpicos de verano en la historia de Ecuador.

Yulimar Rojas se llevó todos los reflectores con su espectacular récord mundial en triple salto, pero no olvidemos las platas de Daniel Dhers en Ciclismo BMX y de Julio Mayora y Keydomar Vallenilla en Levantamiento de Pesas.

Hasta Río 2016, la isla del encanto nunca había ganado un oro olímpico. Ahora, tienen dos, y ambos son de mujeres: Monica Puig en Río, y ahora Jasmine Camacho-Quinn en Tokio, con récord olímpico incluido.

Colombia fue el país más destacado de todos SIN ganar ningún oro, gracias a las platas de Mariana Pajón en Ciclismo BMX, Anthony Zambrano en 400 metros planos, Luis Javier Mosquera en Halterofilia y Lorena Arenas en Caminata.

Los dominicanos destacaron en Levantamiento de Pesas, Relevos 4x400 metros, 400 metros planos (2 de esas platas obtenidas por Marileidy Paulino), además del bronce sobre Corea del Sur en el regreso olímpico del Beisbol.

