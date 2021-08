Plan de presupuesto demócrata incluye una ruta hacia la ciudadanía

(POLÍTICA YA). – Los demócratas del Senado revelaron este lunes su resolución de presupuesto de $3.5 billones que incluye una ruta hacia la ciudadanía para millones de inmigrantes.

Biden Dice Que Presionará Por Camino A Ciudadanía En Paquete Económico

La resolución presupuestaria "A Budget for a Better America" (Un presupuesto para un mejor Estados Unidos) incluye además una serie de aumentos de impuestos y otras compensaciones para ayudar a financiar el plan general.

El resumen de la resolución presupuestaria establece el plan de los demócratas para invertir en cuatro grupos principales: familias, clima, atención médica e infraestructura y empleos.

El proyecto de ley ordena al Comité Judicial del Senado que gaste unos $107 mil millones para proporcionar un "estatus legal permanente para inmigrantes calificados", además de asegurar la frontera sur.

La legislación establece una fecha límite flexible del 15 de septiembre para que los legisladores logren su plan sin especificar a cuántas personas beneficiará o qué grupos estarían cubiertos por el proyecto de ley.

Un resumen de la propuesta también dice que proporcionará la residencia permanente, o “Green Card” "a millones de trabajadores inmigrantes y familias".

Biden Aboga Por Una Ruta Hacia La Ciudadanía Para Millones De Inmigrantes

DREAMERS, TRABAJADORES AGRÍCOLA

Otros proyectos de ley aprobados en la Cámara de Representantes cubrirían no solo a los "Dreamers", como se les llama a los inmigrantes que fueron traídos sin papeles a Estados Unidos cuando eran niños, sino también a los trabajadores agrícolas, y a los que poseen el Estatus de Protección Temporal (TPS).

La nueva legislación podría lograr que alrededor de 10 millones de personas sean elegibles para ciudadanos estadounidense.

"Trabajaremos hacia este objetivo y nos reuniremos, como un grupo, durante la semana del 15 para revisar el proyecto de ley", escribió el líder de la mayoría, Chuck Schumer, en una carta este lunes por la mañana.

3.3 Millones Podrían Lograr La Ciudadanía En 3 Años Bajo Plan De Biden

La resolución en particular no incluye levantar el límite de endeudamiento de la nación, lo que significaría aumentar el techo de la deuda por separado y requeriría votos republicanos para romper un obstruccionismo, algo que los líderes republicanos, incluido el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, han advertido que no harán.

Schumer envió el texto de la resolución presupuestaria en su carta el lunes por la mañana a los miembros de su grupo para ayudarlos a "prepararse para la consideración de la Resolución presupuestaria en el Senado y la redacción del proyecto de ley de reconciliación este verano".

El líder de la mayoría demócrata en el Senado agregó que “esta legislación proporcionará la reducción de impuestos más grande para las familias estadounidenses en una generación, al tiempo que hará que los ricos paguen su parte justa. En todas las fases, nos concentraremos en las comunidades que se han descuidado con demasiada frecuencia, incluidas las comunidades de color y nativos Estadounidenses”.