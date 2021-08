Proyecto presupuestario incluye un camino a la ciudadanía

(NOTICIAS YA).- Los demócratas en el Senado han dado a conocer su proyecto presupuestario de 3 billones 500 mil millones de dólares, plan que buscan aprobar mediante el proceso de reconciliación sin el apoyo de los republicanos y que incluye un camino a la ciudadanía para inmigrantes indocumentados.

El líder de la mayoría, el Senador Chuck Schumer, dijo que el paquete es el cambio audaz que el pueblo estadounidense añora.

Un total 107 mil millones de dólares han sido asignados para que el Comité Judicial invierta en lo que están llamando "un estatus legal permanente para inmigrantes calificados" y la misma vez en mejoras en la seguridad fronteriza.

El presidente del comité, el senador Dick Durbin defendió el plan de las críticos que aseguran que se trata de una amnistía. Dijo que se busca regularizar a trabajadores agrícolas y esenciales, beneficiarios de TPS y jóvenes con DACA cómo José Muñoz, miembro de United We Dream y beneficiario de DACA.

"Incluyendo a inmigrantes en este presupuesto es un gran paso pero necesitamos que todos los senadores demócratas apoyen este plan", explicó, Muñoz.

Aún se desconoce si el tema migratorio podrá proceder mediante el proceso de reconciliación y cuántos inmigrantes se podrían ver beneficiados, pero grupos activistas como la campaña "We are Home" se preparan para semanas de cabildeo y acciones en todo el país.

"Estamos luchando por los 11 millones de inmigrantes que no tienen papeles. En este presupuesto vamos a presionar para que sean lo máximo posible, pero sabemos que tal vez no son todos los 11 millones", dijo Bridgette Gómez, de We Are Home.

Las críticas del líder de la minoría hacia el plan demócrata no se han hecho esperar.

El líder mayoritario ha dado como fecha límite el 15 de septiembre para que los comités redacten la legislación.