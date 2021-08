Aumentan los casos de Covid-19 en el condado Sedgwick

(NOTICIAS YA).- Obedeciendo las recomendaciones de la CDC, el condado Sedgwick adoptó recomendaciones más estrictas para evitar más contagios de Covid-19, especialmente por la variante Delta. Los casos han crecido drásticamente en las últimas semanas y las autoridades dicen que es trabajo de todos ayudar a controlar la pandemia.

Según el tablero de estadísticas de contagios del condado Sedgwick, las cifras son nuevamente alarmantes. ¨Tan solo en la última semana, se reportaron 1000 nuevos casos de Covid-19, volumen que no se había visto desde el inicio del año¨, explicó Adrienne Byrne, directora del departamento de salud del condado Sedgwick.

La tasa de contagios subió de 3% en junio, a 9 % en agosto. La mayoría de contagios son atribuidos a la variante Delta y parecen estar motivando a residentes a vacunarse.

¨Antes me detenía porque decían que la vacuna lo ponía peor, que la vacuna lo mataba a uno, pero ahora lo que estoy viendo de que lo que está matando a uno es la enfermedad, no es la vacuna, por eso tomamos la decisión de venirnos a vacunar¨, dijo Luz Argentina, residente de Wichita que fue a vacunarse esta semana.

El condado ha revisado sus recomendaciones para prevenir contagios adoptando los lineamientos de la CDC. Ahora piden a residentes utilizar cubrebocas sin importar si han sido vacunados o no. También exhortan a personas mayores de 12 años como Nadia Orozco a vacunarse. ¨Que se vacunen por su salud y para que no les de esta enfermedad¨, dijo Orozco, estudiante de secundaria.

El condado Sedgwick continúa proveyendo las vacunas gratis en múltiples ubicaciones, incluyendo en la antigua biblioteca del centro de Wichita donde se encuentra la clínica de vacunación masiva principal.

Para encontrar la clínica de vacunación más cercana a usted puede visitar el sitio en español https://www.vacunas.gov/. Puede hacer una cita o consultar los horarios de las clínicas donde atienden sin cita.

¨No estar entubados en un hospital, no estar internados en un hospital como muchos que están, porque dicen que los que están internados son los que no se han vacunado y los que si se vacunaron no les dio fuerte, por eso decidimos y salimos a vacunarnos¨, concluyó Argentina.