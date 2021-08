Aviso de Tormenta Tropical para Puerto Rico

(NOTICIAS YA).- Un avión caza huracanes ya está en ruta para investigar el potencial ciclón 6, que podría convertirse hoy en la tormenta tropical Fred, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

Según el boletín de las 8:00 a.m., el sistema tiene vientos máximos sostenidos de 35 millas por hora (mph) y se encuentra en la latitud 16.0 grados norte y en la longitud 63.1 grados oeste, moviéndose al oeste noroeste a 17 mph. Mientras, un aviso de tormenta tropical se mantiene en efecto para todo Puerto Rico ante la cercanía del fenómeno atmosférico.

8 AM AST| Potential Tropical Cyclone Six Advisory 3A/Potencial Ciclón Tropical Seis Advertencia 3A: Tropical Storm Warning in effect for PR and the USVI. Aviso de Tormenta Tropical en efecto para PR e Islas Vírgenes Estadounidenses. #prwx #usviwx pic.twitter.com/JRDDGuWXn3

— NWS San Juan (@NWSSanJuan) August 10, 2021