Cártel mexicano amenaza de muerte a presentadora de noticias

(NOTICIAS YA).- Un grupo de hombres enmascarados, que asegura es parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, apareció esta semana en un video para amenazar de muerte a una presentadora de noticias en México y a la televisora que representa.

El video, que inició a circular este lunes en redes sociales, lanza una amenaza directa en contra de Azucena Uresti, conductora de Milenio, supuestamente por parte de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La escena muestra a seis hombres fuertemente armados y encapuchados custodiando a un hombre, también con el rostro cubierto y sentado en un escritorio, en donde lee un mensaje acusando a la presentadora de una cobertura injusta en la que favorece a las autodefensas.

“Azucena Uresti, si sigues tirándome, te lo aseguro que donde sea que estés doy contigo y te haré que te comas tus palabras aunque me acusen de feminicidio, porque no me conocen a mí… Yo no soy cobracuotas ni extorsiono”, es parte del mensaje.

El hombre continuó leyendo el mensaje con insultos hacia Uresti y destacándose orgulloso de ser narcotraficante.

Además, utilizó el medio para alegar que los grupos de autodefensas en realidad son narcotraficantes, señalando que solo esas organizaciones tienen la capacidad de comprar el armamento que tienen a su disposición.

Ante las amenazas por parte de un grupo criminal a MILENIO y nuestra conductora @azucenau, expresamos total apoyo a nuestros compañeros periodistas, respetados por su honestidad y valentía. Exigimos a las autoridades investiguen y velen por su seguridad. pic.twitter.com/Y0I0bqQuEc — Milenio (@Milenio) August 10, 2021

Los grupos de autodefensas son civiles armados, en su mayoría agricultores, organizados en una lucha contra el narcotráfico y su expansión. Aunque han surgido en varios estados mexicanos donde impera la violencia de los cárteles, operan en la ilegalidad.

En Michoacán, se han registrado combates entre supuestos integrantes del CJNG y grupos de autodefensas durante los últimos ocho días en rancherías cercanas a los municipios de Coalcomán y Tepalcatepec, de acuerdo con Milenio.

El grupo criminal señaló no estar en contra de la libertad de expresión, pero acusó a diversos medios mexicanos, como Televisa y El Universal, además de Milenio, de estar apoyando información falsa presentada por los autodefensas que luchan contra el cártel en Michoacán.

Tras las amenazas, Milenio Televisión externó su total apoyo a Uresti y rechazó este insólito atentado contra la libertad de expresión, exigiendo la intervención de las autoridades para garantizar su seguridad.

Por medio de Twitter, Uresti agradeció las muestras de solidaridad que ha recibido, mismas que fueron externadas tanto por la empresa que representa como por el gremio periodístico al que pertenece.

Le faltan horas al día para agradecer a cada uno de quienes hoy me mostraron su cariño, solidaridad y compañía. Los siento cerca. Agradezco, enormemente. sus palabras y acciones. De corazón: ¡Gracias! — Azucena Uresti (@azucenau) August 10, 2021

Por su parte, el portavoz presidencial Jesús Ramírez Cuevas dijo vía Twitter que el gobierno mexicano “tomará las medidas necesarias para proteger a los periodistas y medios de comunicación amenazados”.

Mientras tanto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tomó un tiempo en su conferencia matutina de este martes para expresar su solidaridad a la periodista, destacando que ya había dado instrucciones para atenderla.

Gracias Presidente @lopezobrador_ . Por todos los compañeros y compañeras que son acosados, amenazados y asesinados en este país . pic.twitter.com/F6BwxNu4hp — Azucena Uresti (@azucenau) August 10, 2021

México es uno de los países más peligrosos del hemisferio occidental para los periodistas, de acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas, citado por CBS News.