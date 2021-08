Juez del Condado de Cameron anuncia su preocupación por la falta de personal médico en los hospitales

El aumento de los contagios del COVID 19 entre el la población infantil y los jóvenes según las autoridades de salud se deben principalmente a que han dejado atrás las medidas de seguridad para protegerse y al contacto social que tienen saliendo y conviviendo sin tomar precauciones, aumentando las hospitalizaciones en un momento difícil por falta de personal médico

El Condado de Cameron pide a la comunidad hacer conciencia sobre la situación de esta tercera ola de contagios que no cesa, para poder evitar se colapse el sistema médico.

Los funcionarios del condado han dado a conocer que existe escases de enfermeras y esto genera una gran preocupación ya que el incremento de hospitalizaciones en las últimas semanas pone al sector salud en un punto crítico.

“Las personas que, si se han vacunado, si se pueden enfermar, pero gracias a Dios la mayoría de ellos no se están infectando seriamente y gracias a Dios no se están muriendo, pero las personas que no se han vacunado es lo contrario, si están enfermando y si están muriendo” así lo informó el juez del condado Eddie Treviño.

Se indica que las infecciones por el coronavirus han aumentado teniendo un incremento de 3,340 casos de COVID 19, por lo que el programa de vacunación sigue vigente, las autoridades están haciendo todo su esfuerzo por animar a la gente que acuda a una clínica de vacunación, además de que, si hay sospechas de estar contagiado acudir a los centros de pruebas de COVID, estos servicios son totalmente gratis, para seguir salvaguardando la seguridad de la comunidad.

Las hospitalizaciones van en aumento y las muertes también siguen incrementándose cada día, las autoridades locales siguen alertando a la población informando que ya hay hospitales que se encuentran saturados.

Médicos de los Hospitales Valley Baptist indicaron que, a diferencia del año pasado, este año la mayoría de las personas que están en el hospital a causa del coronavirus son personas de 40 años y aproximadamente un 90% no están vacunados contra el virus.