Estudiantes de Florida Central regresan a clases en medio de discordia por uso de mascarillas

(NOTICIAS YA).- Muchos condados del centro de la Florida iniciaron este martes sus clases mientras que aún existe discrepancia entre las normativas del uso de máscaras en las escuelas del estado.

Se reanudan las clases ante la amenaza del coronavirus

Ante de iniciarse el nuevo año escolar, muchas han sido las decisiones que se han tomado en torno al repunte de casos de COVID-19 en Florida y al uso obligatorio o no de las mascarillas en estudiantes y personal, vacunados o no.

Como ejemplo de ello tenemos a los condados Orange, Seminole y Hillsborough, entre otros, donde piden que los alumnos utilicen las máscaras en sus escuelas, a menos que su padre no desee que las usen, por lo cual deben llenar un documento donde exprese dicha decisión.

Podrían retener salarios de quienes exijan uso de mascarillas en Florida

Sin embargo, esta medida adoptada por los condado estaría vigente por 30 días y se mantendrá bajo constante monitoreo de las cifras de coronavirus en esta entidades para analizar algún cambio, todo esto para frenar la propagación del COVID-19 en los planteles educativos.

No obstante, el Dr. Scott Rivkees, Cirujano General del Estado, firmó el pasado viernes una regla de emergencia en cuanto a los casos donde se presenten contagios en las aulas de Florida, por lo cual:

Estudiantes de Florida podrán ser transferidos de escuela si se sienten "acosados" por medidas COVID-19

Por otra parte, ya los padres de Florida podrán cambiar a sus hijos de la escuela en caso de "sentirse acosados" por las medidas de bioseguridad que haya implementado el plantel al que asista, como por ejemplo, el uso de mascarillas.

Por último, la Junta de Educación de Florida, a través de órdenes del gobernador de Ron DeSantis, indicó que sancionarían a a miembros de Distritos Escolares o a Superintendentes del estado que obliguen a usar mascarillas en las instituciones educativas, todo esto cuando el estado del sol registró durante este fin de semana (viernes 06 hasta el domingo 08 de agosto) 56,386 casos de COVID-19, según el Departamento de Salud de Florida.

The daily case counts for Florida currently posted on the CDC COVID Tracker are incorrect. The current listing states 28,317.

The accurate data are as follows:

Friday, August 6: 21,500

Saturday August 7: 19,567

Sunday, August 8: 15,319

The 3 day average: 18,795

— Florida Dept. Health (@HealthyFla) August 10, 2021