Familia pierde a su ser querido por COVID-19 y buscan motivar a otros a vacunarse

(NOTICIAS YA).- Desde que empezó la pandemia se reportan 3,815 muertes por coronavirus en el condado de San Diego. Entre ellos está Roberto González quien no alcanzó a vacunarse no porque no quisiera sino no porque todavía no había acceso a la vacuna cuando él se contagió.

“Es tan triste y doloroso ver partido a un ser amado,” dijo Carolina González, madre de Roberto González.

Carolina González con la pena de haber perdido a su hijo Roberto González de 52 años.

“Conformarme si dios quiso que mi hijo descansara, él ya descansó'', añadió Carolina González.

Desde diciembre hasta el 19 de julio, Roberto permaneció hospitalizado.

“La espera es lo peor porque un día te llaman, te dicen se paró solo, tomó un paso, uno se emociona y se llena de esperanzas de que así va a seguir, sus signos vitales no están estables,” recordó Karla González, hermana de Roberto González.

Las secuelas del coronavirus dejaron a Roberto González en muy mal estado.

“Sus pulmones no se pudieron recuperar, no era candidato para trasplante,” explicó Karla González.

Aun siendo una persona sin problemas de salud.

“Una persona muy activa, muy sana. no tenía adicciones, ni malos hábitos,” dijo Karla González.

Roberto González, un padre de ocho hijos cuyas edades oscilan entre 1 y 21 años, luchó hasta el final.

“Me dejo algo valioso, sus hijos, sus hijas,” dijo Carolina González. “Para mi fue un hijo muy amoroso al igual que todos mis hijos, muy compartido, muy buen amigo.”

La familia González no pensó dos veces en vacunarse.

“Él hubiera sido uno de los primeros en la fila para la vacuna,” aseguró Karla González.

Hace unos meses, Karla González también se contagió de coronavirus aun estando vacunada pero con síntomas leves.

“Pienso que sí hizo la diferencia entre una enfermedad más severa y una tolerable,” dijo Karla González.

Ahora hacen un llamado para que su historia no se repita.

“Si una persona que tú quisiste no se pudo poner la vacuna y perdió la vida, tú si tienes esa oportunidad y hay que protegernos,” concluyó Karla González.Para mayor información sobre cómo y dónde vacunarse puede marcar al 2-1-1 o ingresar a esta página.