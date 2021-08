Retiran fórmula para bebé por no tener suficiente hierro

(NOTICIAS YA).- La compañía Able Groupe anunció este lunes el retiro de algunas de sus fórmulas para bebé por no contener el hierro necesario y por no cumplir con otros estándares de la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con WKBN y Nexstar Media Wire, el retiro se realiza en coordinación con la agencia y afecta a productos de fórmula láctea para bebés, vendidos bajo las marcas HiPP, Holle, Bioland y Kendamil.

LEE: Lyn May confiesa que su embarazo fue una broma

La FDA determinó que estos contienen cantidades insuficientes de hierro. Si los bebés no reciben suficiente de este mineral, podrían desarrollar anemia ferropénica, la cual, de no tratarse, tiene efectos irreversibles en el desarrollo cognitivo y funcional.

Según la agencia, los productos de Able Groupe contienen menos de un miligramo de hierro por cada 100 calorías, una insuficiencia que afecta principalmente a bebés prematuros o de bajo peso, nacidos con bajos niveles de hierro o bien en riesgo de desarrollar deficiencia de hierro debido a otra enfermedad.

Asimismo, los productos que no contengan el hierro suficiente deben indicarlo en la etiqueta e informar que podría ser necesario más de este mineral. Los productos en cuestión no incluyen estos datos.

LEE: Madre llamó al 911 desesperada por no tener fórmula para su bebé

Cabe destacar que estos productos no se vendieron en alguna tienda física, sino que todos fueron importados de Europa y comercializados exclusivamente a través del sitio LittleBundle, tras lo cual se enviaron por correo a los clientes a partir del 20 de mayo de 2021.

Fueron distribuidas unas 76 mil unidades; las autoridades exhortan a no utilizar estos productos y desecharlos.

Aquellos con dudas al respecto pueden escribir a la dirección electrónica recallquestions@ablegroupe.com.

LEE: Retiran 8 alimentos para perro contaminados con toxinas potencialmente peligrosas

Según WKBN y Nexstar Media Wire, estos son los productos que forman parte del retiro:

HiPP Anti-Reflux Milk Formula

HiPP Comfort Milk Formula

HiPP Dutch Stage 1 Combiotic Infant Milk Formula

HiPP Dutch Stage 2 Combiotic Follow-on Milk Formula

HiPP HA Germany Hypoallergenic Stage PRE Combiotic Infant Milk Formula

HiPP HA Germany Hypoallergenic Stage 1 Combiotic Infant Milk Formula

HiPP HA Germany Hypoallergenic Stage 2 Combiotic Follow-on Milk Formula

HiPP German Stage 1 Combiotic Infant Milk Formula

HiPP German Stage 2 Combiotic Follow-on Infant Milk Formula

Holle Bio Stage PRE Organic Infant Milk Formula

Holle Bio Stage 1 Organic Infant Milk Formula

Holle Bio Stage 2 Organic Follow-on Milk Formula

Holle Goat Stage 1 Organic Infant Milk Formula

Holle Goat Stage 2 Organic Follow-On Infant Milk Formula

Holle Goat Stage 3 Organic Toddler Formula

Lebenswert Anfangsmilch Stage 1 Organic Infant Milk Formula

Lebenswert Anfangsmilch Stage 2 Organic Follow-on Milk Formula

HiPP UK Stage 1 Combiotic First Infant Milk Formula

HiPP UK Stage 2 Combiotic Follow-on Infant Milk Formula

Kendamil Organic Stage 1 First Infant Milk Formula

Kendamil Organic Stage 2 Follow on Milk Formula

VIDEO RELACIONADO: