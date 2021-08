S´Mores: tres ingredientes pero ¡lo tienen todo!

¿Es un postre? ¿Un snack? ¿Un alfajor o un sandwich?

La verdad es que poco nos interesa, porque sabemos lo que importa: es crujiente y gomoso a la vez. Hermosamente dulce y único. ¡Y además lleva chocolate! Probablemente sea por eso que es el postre favorito de los pequeños, además de que tiene sabor a verano y a reunión alrededor de la fogata.

Como toda "celebridad gastronómica", esta delicia también tiene su día especial, el 10 de Agosto mejor conocido como el Día Nacional de los S´Mores. Para celebrarlo, te contamos algunas cosas que quizás no sabías acerca de esta maravilla compuesta por un malvavisco, una barrita chocolate y 2 galletas Graham.

LA GOLOSINA DE MÁS DE 100 AÑOS

Se tiene registro de que los S'mores aparecieron en un libro de cocina publicado por Campfire Marshmallows, a principios de la década del ´20, y su nombre original era "Graham Cracker Sandwich".

¿EL DULCE DE LOS SCOUTS?

Por esa época, ya era la golosina favorita de los Boys y las Girl Scouts. En 1927, las Girl Scouts publicaron una receta similar en "Tramping and Trailing with the Girl Scouts", pero la llamaron "some more". Ya para la década del 50, se los encontró con el actual nombre “S´Mores”, en varias publicaciones.

¡EL S´MORE DEL LIBRO GUINNESS!

En 2014, los campistas del Deer Run Camping Resort en Gardners, Pensilvania, elaboraron uno tan delicioso como monstruoso: hecho con 140 libras de malvaviscos, 90 de galletas Graham y 90 de chocolate. Así fue que se convirtió en el más grande del mundo. Con 270 libras de puro sabor y dulzura.

UN MONTÓN DE MALVAVISCO

Se estima que los estadounidenses compran alrededor de 90 millones de libras de malvaviscos cada año. Si bien no todos esos malvaviscos se usan para hacer s'mores, la mitad de esos son para preparar este manjar.

Ahora... ¿Qué tan tostado te gusta? ¿Apenas derretido, medio o calcinado?

Como sea, es el día ideal para reunirte alrededor del fuego y comerte uno o dos ¡o tres!