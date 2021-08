Tiroteo a plena luz del día pone en alerta a un vencindario en Wheaton

(NOTICIAS YA).- A tempranas horas el sonido de varios disparos encendió las alarmas de los residentes del vecindario de Blue Ridge Avenue en la región de Wheaton.

Autoridades confirman que están investigando el homicidio de un hombre y actualmente están buscando a cuatro sospechosos en relación con el violento suceso.

Según testigos esta mañana poco antes de las 9 escucharon al menos 7 disparos. “Escuche como unos tiros ahí bien cerca un niño me dijo que no caminara para allá porque estaba alguien tirado en la calle”, explicó Jose, un residente del vecindario, quien optó no dar a conocer su nombre completo.

Estos padres de familia expresan que lo más preocupante es que los tiros se desataron mientras sus hijos se dirigían a la escuela.

“Alguna bala perdida o que algo pase mientras van camino a la escuela eso preocupa”, mencionó un padre de familia de la zona.

“Es triste y da miedo que pasen esas cosas por acá, da miedo más que todo por los niños”, comentó Anthony, otro padre de familia del vecindario.

Por otro lado, estos residentes exigen un aumento de seguridad pues describen la zona como peligrosa especialmente de noche. Indican que varios grupos de jóvenes hispanos tienden a congregarse en el área y consumen droga.

“Se noche si es peligroso pero de dia casi no pienso que deben alumbrar mas porque de noche hace falta esta muy obscuro por aca”, añadió Anthony.

La policía continúa trabajando para determinar el móvil del homicidio y aún no han revelado la causa del descenso o identidad de la víctima, según testigos la víctima es un joven hispano no obstante esa información aún no ha sido confirmada por las autoridades.