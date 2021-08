California exigirá vacuna COVID-19 o pruebas semanales para maestros y personal escolar

(NOTICIAS YA).-El gobernador Gavin Newsom anunció el miércoles una orden que requiere que todos los maestros y empleados escolares del estado de California muestren comprobante de vacunación COVID-19 o se sometan a pruebas semanales.

Esta nueva orden convierte a California en el primer estado de la nación en implementar un requisito tan amplio para maestros y personal. La orden fue anunciada por el gobernador durante una visita a última hora de la mañana a una escuela primaria en el condado de Alameda.

El mandato de la vacuna en todo el estado para los educadores K-12 se produce cuando las escuelas regresan de las vacaciones de verano en medio de la creciente preocupación por la variante delta altamente contagiosa.

Algunos distritos escolares del Área de la Bahía ya han anunciado mandatos de vacunas para maestros y personal, incluidos San Francisco y Oakland esta semana.

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, el distrito más grande del estado y el segundo más grande de la nación, tiene una política un poco más estricta, que requiere pruebas COVID semanales para todos los estudiantes y el personal, independientemente del estado de vacunación.

LIVE NOW: Governor @GavinNewsom highlights CA’s work to protect students & school employees returning to in-person instruction & efforts to encourage more Californians to get vaccinated.

Watch here: https://t.co/fgBggWHc1u

— Office of the Governor of California (@CAgovernor) August 11, 2021