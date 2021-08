CDC: Embarazadas sin riesgo mayor de aborto al vacunarse contra COVID

(NOTICIAS YA).- Los CDC actualizaron este miércoles los resultados de un estudio sobre la eficacia y seguridad de la vacuna contra el COVID-19 en embarazadas y lactantes, ante el miedo y rumores que se han desatado en cuanto a posibles efectos secundarios de las dosis en su gestación.

Trágico: Murió por COVID-19 a tan solo días de traer a su bebé al mundo

Muchas han sido las dudas y la desconfianza sobre la aplicación de las vacunas contra el coronavirus, que aunque han sido aprobadas para su uso de emergencia debido a la pandemia, son eficaces según expertos médicos.

De esta realidad no escapan las embarazadas, quienes temen que a sus bebés pueda perjudicarles las dosis contra el virus, generándoles incluso posibles abortos.

Sin embargo, un nuevo estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, "no encontró un riesgo mayor de aborto espontáneo después de la vacunación contra el COVID-19 durante el embarazo temprano"

Preliminary: New CDC study found no increased risk of miscarriage after #COVID19 vaccination during early pregnancy. These findings can help inform discussions about COVID-19 vaccination during pregnancy between pregnant people & healthcare providers: https://t.co/pBVlI6STf8 pic.twitter.com/kruX8OJvyl

Florida alcanza nuevo récord en hospitalizaciones por COVID-19

Aunado a esto, las madres que se encuentran en período de lactancia, o aquellas mujeres que están buscando estar embarazadas en este momento o a futuro, también pueden despreocuparse de posibles efectos de las dosis contra el coronavirus, según este ente de salud.

Ámbar Rincón conversó con el Dr. Jesús Gutiérrez sobre ésto:

¿Puede una mujer embarazada vacunarse contra el virus del COVID 19?

Con la variante Delta presente en Estados Unidos, los expertos médicos hacen un llamado a vacunarse contra el virus, debido a que la gravedad de la enfermedad se reduce para no caer hospitalizado o ser intubado con ventiladores en cuidados intensivos que puedan provocar su muerte.

Por su parte, la Directora de los CDC, la Dra. Rochelle Walensky, exhorta a las embarazadas a vacunarse urgentemente contra el coronavirus, ante el incremento de contagios y su riesgo a contraer la mortal enfermedad respiratoria:

The rise in cases, vaccine hesitancy, and the increased risk of severe illness for pregnant people make vaccination against #COVID19 more urgent than ever. Read why @CDCgov recommends that pregnant people should be vaccinated against COVID-19. https://t.co/SAVvJS9Dgj pic.twitter.com/ufxzcLPy83

— Rochelle Walensky, MD, MPH (@CDCDirector) August 11, 2021