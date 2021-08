Exconvicto causa muerte de mujer tras chocar contra un edificio, huyendo de la ley

(NOTICIAS YA).- Un hombre fue arrestado en Clearwater, Florida, luego de intentara huir de la ley esta madrugada y chocar contra un edificio, que causó la muerte de una joven mujer que lo acompañaba en su auto.

Florida alcanza nuevo récord en hospitalizaciones por COVID-19

El Departamento de Policía de Clearwater informó que durante la medianoche de este miércoles ocurrió un accidente vehicular que cobró la vida de Sasha Marie Hudtwalcker-Gray, de 28 años, quien era pasajera de una camioneta Suzuki año 2002 tipo SUV, conducida por Pedro L. Castro de 36 años, luego de que éste tratara de escapar de la ley.

A pesar de que el oficial de policía no estaba persiguiendo el vehículo de Castro, éste condujo en sentido contrario en donde se unen la Court Street y la Chestnut, dirigiéndose hacia el tráfico, según indicaron testigos a las autoridades.

Florida alcanza nuevo récord en hospitalizaciones por COVID-19

No obstante, evitando atropellar a alguien, Castro se desvió y perdió el control del vehículo, generando que se estrellara contra un edificio. Castro fue enviado al Hospital Bayfront Health en St. Petersburg, mientras que su pasajera fue declarada muerta en la escena.

Castro enfrenta cargos de homicidio vehicular, conducir con licencia suspendida o revocada provocando la muerte y huir para eludir provocando la muerte. Además, cuenta también con una orden judicial del condado Hillsborough.

Pedro Castro of Tampa faces multiple charges after he crashed an SUV after fleeing from a traffic stop, resulting in the death of his 28-year-old female passenger. The crash occurred at midnight at Chestnut Street and Prospect Avenue. pic.twitter.com/Arqnfc7wdB

— Clearwater Police Department (@myclearwaterPD) August 11, 2021