Tras un voraz incendio familias en Germantown permanecen desplazadas

(NOTICIAS YA).- A veinticuatro horas después de un voraz incendio en un complejo de condominios en Germantown, decenas de residentes permanecen desplazados.

El siniestro ocurrió sobre la Mill-haven Place dejando a familias en la calle, el día de hoy regresaron a la zona para intentar recuperar algunas de sus pertenencias, tal es el caso de Janet Herrera quien pronto se dio cuenta que solo quedaban cenizas.

“Entramos pero no pudimos sacar nada, todo está mojado, nos dejaron entrar para sacar papeleo pero la ropa y todo está destruido. Me estoy quedando con un hermano pero creo que ahorita me van a poner en un hotel hasta que resuelva”, expresó Herrera.

De acuerdo al capitán del Departamento de Bomberos de Montgomery, Oscar Garcia, aproximadamente 25 personas, de las 12 unidades afectadas, fueron desplazadas. Más de 80 bomberos respondieron al siniestro, dos de los cuales resultaron lesionados.

“Poco después de las 5 de la tarde se reportó un incendio 13111 Mil Haven Place Germantown había reporte de tormenta eléctrica y truenos cuando los bomberos llegaron encontraron el incendio en el edificio de tres plantas. Han estimado que los daños son más de 2 millones de dólares", explicó el capitán García.

Varios vecinos indicaron que claramente escucharon cuando el rayo impactó el techo de la unidad de condominios.

“Escuché un trueno muy grande, vi el humo muchísimo humo, toda la gente saliendo del edificio pero en 10 minutos mucho fuego y como una hora y media estuvieron echando agua porque estaba fuerte el incendio”, contó Natalie, una vecina del complejo de condominios.

El capitán García agregó que el mejor lugar para refugiarse durante las tormentas eléctricas es dentro de edificios lejos de las piscinas. Mientras tanto, los desplazados se encuentran recibiendo ayuda de la Cruz Roja.