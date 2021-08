Atacan con un hacha en la cabeza a bombero de Florida mientras atendía a un paciente

(NOTICIAS YA).- Un bombero de Florida fue atacado con un hacha este miércoles, mientras cumplía con su labor, según informó la Oficina del Alguacil del condado Osceola.

Trascendió que el miembro del cuerpo de bomberos de la Estación 62 atendió una llamada de servicio en Kissimmee, donde una persona comunicó que una mujer respiraba con dificultad.

La víctima, fue enviada al Hospital Regional del condado Osceola y, según información oficial, está estable.

El hombre que atacó con el hacha al bombero, fue arrestado y las autoridades se encuentran investigando esta agresión.

Asimismo, la Oficina del Alguacil del condado Osceola hace un llamado a cualquier persona que tenga información sobre este caso u otro similar, a comunicarse al teléfono 407-348-2222 o ante la Línea de Alto Al Crimen al 1-800-423-8477.

Press Release: Member of the Fire Rescue Team Station 62 Struck in the Head with an Ax by Assailant

Details: https://t.co/UOmKY0fMhw 👈 pic.twitter.com/ggRcbZSyYX

— Osceola County Sheriff's Office (@OsceolaSheriff) August 11, 2021