Datos contundentes demuestran que la vacuna contra Covid-19 salva vidas

(NOTICIAS YA).- En estos tiempos donde hay más información que nunca, es normal que una gran parte sea total o parcialmente falsa, ya sea por ingenuidad, malicia, o porque concuerda con lo que uno ya creía desde antes.

Algo de la mal-información que se comparte por ahí no hace daño a nadie. Por ejemplo, que la tierra es plana o que los dinosaurios no existieron. Información 100% falsa y 100% inofensiva.

El problema es cuando la gente se deja llevar por información sin ningún fundamento y que puede dañar su salud, la de sus seres queridos, o simplemente prolongar una pandemia por un tiempo innecesario. De seguro usted ha oído hablar de los grupos anti-vacunas, surgidos hasta hace poco tras un caso -también erróneo- de un niño que "resultó" autista tras haberse vacunado.

Son personas que no saben qué contiene una vacuna, cómo funciona, de los riesgos de las enfermedades contra las que protege, o simplemente no tienen idea de medicina o ciencia básica. Tal vez solo están desorientados o escuchan a la gente incorrecta. Pero no hace falta ser médico o científico para estar bien informado.

La efectividad de la vacuna contra Covid-19, a más de medio año de que comenzó a aplicarse, es significativa.

Se podía entender a la gente reacia a aplicarse la vacuna al inicio, cuando no se conocían bien los efectos secundarios o su efectividad (aunque otros creían que te convertían en zombie o que era la marca del diablo). Pero después de 6 meses y con poco más de la mitad de la población adulta estadounidense totalmente vacunada, los datos son abrumadores y desmienten los comprensibles miedos de algunas personas.

Actualmente, al 11 de agosto de 2021, estamos en la 4º ola de contagios en Estados Unidos, con cifras de casos positivos que no se habían visto desde febrero de este año.

La diferencia con los rebrotes anteriores es que prácticamente todos los nuevos casos son de personas no vacunadas.

La vacuna no protege al 100% ni hace a una persona totalmente inmune, lo cual se ha aclarado desde un principio. Sin embargo, la diferencia en casos positivos, hospitalizados y fallecidos entre la población vacunada y la que no lo ha hecho es notable.

De acuerdo con una declaración en julio del Dr. Anthony Fauci, más del 99% de las muertes recientes era de personas no vacunadas.

A su vez, Rochelle Walensky, la directora de los CDC, declaró que del total de hospitalizaciones por Covid-19, más del 97% eran de la población no vacunada totalmente.

Walensky aseguró en julio que esta nueva ola es "una pandemia de los no vacunados".

De acuerdo con datos de The New York Times, esta ola de contagios solo se compara con la vivida entre diciembre 2020 y febrero 2021, la más mortal de toda la pandemia. Sin embargo, cuando prestamos atención a la gráfica del total de fallecidos, es notorio que en esta cuarta ola son mucho menos cantidad que en la tercera.

La 3º gráfica mostrada, hecha por los CDC, muestra la tendencia diaria casi totalmente opuesta entre la cantidad de fallecidos y personas totalmente vacunadas. Es decir, a más vacunados, menos muertes.

Además, estos datos del sitio web de los CDC demuestran la efectividad de la vacuna para no ser hospitalizado ni perecer por Covid-19:

Entre las más 164 millones de personas que se habían vacunado totalmente hasta el 2 de agosto, solamente 7,525 fueron hospitalizadas, y 26% de ellas fueron asintomáticas o no relacionadas con Covid-19, lo cual da un total de 5,709. Es decir, solo el 0.003%.

¿Existe la posibilidad morir de Covid-19 aun si se está totalmente vacunado? Sí, pero es virtualmente imposible:

De las más de 164,000,000 de personas totalmente vacunadas hasta el 2 de agosto, solo 1,507 fallecieron, de las cuales 316 fueron asintomáticos o no relacionados con Covid-19. Lo cual significa solo un 0.0007%, o 7 personas de cada millón.

No solamente tome nuestra palabra. La altísima efectividad de la vacuna ha sido también reportada por medios como Associated Press, la BBC inglesa y la National Public Radio.

Para muchas personas tal vez ninguna cantidad de información sea suficiente. Su decisión ya está hecha y es firme, pase lo que pase. Pero la información, en específico datos reales, comprobados, contundentes, reportados por diferentes medios serios en varios países y verificables, necesita compartirse y ser conocida.

Es comprensible tener miedo a lo desconocido y pensarlo dos veces antes de tomar un paso importante como la vacuna. Por ello, le invitamos a informarse y pensar dos veces antes de creer y compartir información de origen dudoso, y a razonar nuevamente porqué debería vacunarse.

