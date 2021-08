DeSantis anuncia nuevos centros de tratamiento para COVID-19 en Florida

(NOTICIAS YA).- Este jueves, el gobernador de Florida, Ron DeSantis informó sobre la expansión de terapias con anticuerpos monoclonales en el estado para contrarrestar al COVID-19, mientras abre uno de estos centros en Jacksonville.

Exhortan a DeSantis a publicar cifras diarias de COVID-19 en Florida

El mandatario estatal afirmó sentirse orgulloso de inaugurar esta unidad de respuesta rápida que salvan la vida de los floridanos.

Asimismo, se prevé abrir un centro a largo plazo en la Biblioteca Pública de Jacksonville y otros sitios adicionales en toda Florida.

Monoclonal antibody treatments such as Regeneron have had a major impact in preventing hospitalizations & saved lives. We are utilizing monoclonal antibody strike teams to bring treatment directly to our vulnerable populations in long-term care facilities.https://t.co/s2L5aOiqdI pic.twitter.com/fB5v1Q4Jj2

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) August 12, 2021