Exigirán comprobante de vacuna COVID-19 para asistir al festival Coachella

(NOTICIAS YA).-AEG Presents, un importante promotor de giras y festivales a nivel global, anunció que se requerirían vacunas COVID-19 para las personas que asistan a conciertos en sus clubes, teatros y festivales.

El requisito de la vacuna entrará en vigencia a más tardar el 1 de octubre, dijo la compañía en un comunicado de prensa el jueves. La decisión se produce cuando los casos de coronavirus aumentan en todo Estados Unidos ante la variante Delta.

AEG es propietario o socio de Webster Hall y Brooklyn Steel en Nueva York, The Roxy en Los Ángeles, The New Orleans Jazz & Heritage Festival y Coachella Music & Arts Festival.

For the show to go on, we have updated our vaccination policy to ensure the safety of fans, artists, and live event workers. More info here:https://t.co/eCrI5ksJRf pic.twitter.com/8BucJm9f43

— Coachella (@coachella) August 12, 2021