El estado de Texas y en particular la zona sur del estado está llegando a su máxima capacidad en los hospitales, no hay camas y la falta personal médico a causa del incremento de pacientes con COVID 19 puede llegar a colapsar al sistema de salud en Texas.

Las hospitalizaciones por COVID-19 están alcanzando máximos históricos en partes del sur de Estados Unidos. Hospitales de Texas están lidiando con el aumento de hospitalizaciones de pacientes que ingresan contagiados por COVID 19, ante esta situación la Asociación de Hospitales de Texas señala que la industria hospitalaria está perdiendo personal de primera línea, especialmente enfermeras, debido al agotamiento y la enfermedad; muchos han dejado la profesión debido a la naturaleza extrema del trabajo durante esta pandemia imparable.

Aplaudió la decisión del gobernador Greg Abbot por el despliegue de 2,500 elementos de personal médico para diferentes hospitales del estado y de esta forma seguir combatiendo los estragos que está produciendo nuevamente el virus del COVID 19, de esta forma se espera determinar la mejor manera de abordar rápidamente la dotación de personal coordinada por el estado.

Además, la asociación indica que muchos hospitales han dejado de trabajar en los servicios esenciales y desvían a los pacientes por la falta de personal médico a otros lugares.

El New York Times señala que por lo menos 53 hospitales en el estado de Texas tienen las unidades de cuidados intensivos a su máxima capacidad. Se ha dado a conocer que muchas personas no han podido ser internadas porque ya no hay camas para atender a los pacientes. Las camas están ocupadas por enfermos de COVID 19, en su mayoría personas que no se vacunaron y muchas de ellas se encuentran conectadas a un ventilador e inducidos al coma por la intubación.

¿En qué consiste la intubación?

La intubación consiste en insertar un tubo a través de la boca y luego en las vías respiratorias. Este tubo es conectado a un ventilador, el cual funciona para ayudar a respirar al paciente. Esta enfermedad producida por el virus del COVID 19 como bien es sabido ataca a los pulmones y provoca insuficiencia respiratoria y puede llegar a la muerte. El ventilador mecánico se hace cargo de la respiración llevando oxígeno a los pulmones. Cuando los expertos en salud deciden intubar a una persona, los pacientes deben ser sedados con medicamentos, por lo que están en coma inducido cuando están conectados a un ventilador.

Las vacunas son la principal medida de prevención de salud pública para reducir los contagios y poder poner fin a la pandemia de COVID-19.

Según información proporcionada por CNN el estado de Lousiana rompióٙ el récord de hospitalizaciones por COVID 19 la semana pasada.