Rompe el silencio la pareja del supuesto violador de un pequeño, menor de 2 años, en Maryland

(NOTICIAS YA).- Eladio Alfaro Sarmiento fue detenido este miércoles por efectivos de la Policía Estatal de Maryland, gracias a tips que los detectives recibieron de informantes a través de internet. Ahora el hispano enfrenta 35 cargos por pornografía infantil y abuso sexual de un menor.

Efectivos llegaron hasta el hogar que Alfaro Sarmiento comparte con su pareja y lo pusieron bajo custodia. La Policía tiene fotos que muestran el abuso sexual que el acusado habría cometido hacia un menor de dos años y teme que haya más víctimas.

Maryland: Arrestan a hispano acusado de violación y pornografía, su víctima tenía menos de 2 años

Ron Snyder, vocero de la Policía Estatal de Maryland dijo que “recibimos información de que el sujeto tenía pornografia infantil y que también la estaría distribuyendo. Y nos movimos rápidamente para detenerlo. Nos preocupa que haya más víctimas. Le pedimos a quien tenga información sobre este caso que se comunique con nosotros.”

Esta tarde estuvimos en el hogar que el Alfaro Sarmiento, de origen mexicano, comparte con su pareja que visiblemente afectada asegura que nunca sospechó que el hispano estuviera involucrado en este tipo de actos.

La pareja del detenido dijo que "puedo decir que él era una persona buena, mi concepto de él es diferente, pues trabaja, no toma, no fuma, siempre sale conmigo a todos lados y nunca hubo algo que me alertara de esto", relató a Noticias Univision Washington en medio de llanto.

La pareja del sospechoso, dijo que la víctima, que tiene menos de dos años, no es familiar de ellos.