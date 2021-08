Se acerca más la Tormenta Tropical Fred a las costas de la Florida

(NOTICIAS YA).- La hora de la ubicación del centro del ciclón tropical en la parte inferior del gráfico será 3 horas antes que la hora del aviso actual. El ciclo de pronóstico para cada aviso comienza 3 horas antes de la emisión de los productos de aviso.

Estos gráficos muestran probabilidades de velocidades sostenidas del viento en la superficie (promedio de 1 minuto) iguales o superiores a 34 kt (39 mph). Estos gráficos de probabilidad de velocidad del viento se basan en los pronósticos oficiales de seguimiento, intensidad y radio del viento del Centro Nacional de Huracanes (NHC), y en las estadísticas de error de pronóstico del NHC para esas variables de pronóstico durante los últimos año.

Was 2020 a record-breaking hurricane season in the Atlantic? Dr. Chris Landsea and Eric Blake answer that question with a "yes, but..." in a new post on NHC's blog "Inside the Eye" and also take a look at what they're calling tropical cyclone "shorties."https://t.co/hrWbyOxVXZ pic.twitter.com/4aOFeFsLiV

— National Hurricane Center (@NWSNHC) June 30, 2021