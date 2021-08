Amenazó con detonar Walt Disney World a través de Twitter, según autoridades

(NOTICIAS YA).- La Oficina del Alguacil del condado Pinellas informó este viernes sobre el arresto de un hombre que amenazó al gigante en entretenimiento, Disney, en la red social Twitter, indicando que podría explotarlos.

Steven James Jordan, de 31 años, enfrenta un cargo por amenaza de lanzar, colocar o descargar un dispositivo destructivo, luego de que abriera una cuenta nueva en Twitter el pasado 8 de agosto y publicara 186 mensajes amenazantes en tan sólo 3 horas, donde incluía a Walt Disney World.

Los tuits decían: "@Disney o volaremos todas las casas de sus ejecutivos con C4" y "@Disney arrojaré una granada de mano a la ventana de loft", según la policía.

Además, Jordan publicó otros mensajes dirigidos a Activision Games, en referencia a sus videojuegos, con comentarios despectivos sobre sus ejecutivos y otros asuntos de litigios actuales, indicó la Oficina del Alguacil del condado Pinellas.

Un trabajo en conjunto con el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida y los detectives de la Sección de Gestión de Amenazas de la Oficina del Alguacil del condado Pinellas, dio como resultado la identificación de Jordan como el dueño de esta cuenta de Twitter con mensajes amenazantes.

Ahora Jordan se encuentra en la cárcel del condado Pinellas bajo una fianza de $10,000.

Trascendió que Jordan ya había sido condenado en el año 2019 con el cargo de informe falso sobre plantar una bomba, un explosivo o un arma de destrucción masiva.

