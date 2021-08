Demandarán a clínica odontológica donde murió pequeño hispano

(NOTICIAS YA).-El caso del niño hispano que murió el pasado 6 de julio en medio de lo que se suponía iba a ser un procedimiento dental de rutina ha dado un nuevo giro, ya que un equipo de doctores revisó los registros médicos y lo que encontraron, dice la defensa legal de su familia, fue desconsolante.

“Queremos saber qué pasó, porque mi niño entró bien, entró caminando”, expresó Nancy Valenzuela, madre del pequeño Abiel Valenzuela Zapata.

Hacer justicia fue la promesa hecha por la madre de Abiel, de 3 años, quien perdió la vida en una clínica odontológica de Kansas cuando asistía a una visita de rutina y tras suministrarle anestesia, su corazón dejó de latir, según informó la policía local.

“Nosotros no podemos hacer ya nada, porque nada lo va a regresar, pero si podemos investigar”, dijo la mamá del niño.

Cabe destacar que ahora el caso ha dado un nuevo giro. Un equipo de doctores revisó los registros médicos y lo que encontraron, dice la defensa legal de la familia hispana, fue desconsolante.

“Ya recibí los resultados preliminares, de acuerdo con la opinión que me dieron y de acuerdo con los registros médicos cometieron un error”, explicó Brad Prochaska, abogado de la familia.

Al parecer, una falla en los procedimientos de la clínica, relacionada con los niveles de oxígeno del pequeño, ocasionó la muerte, según el abogado.

“Los registros médicos también muestran que no estaba recibiendo suficiente oxígeno, no tuvo la ventilación adecuada, lo que produjo que su ritmo cardíaco fuera irregular. Es decir, básicamente su corazón no estaba funcionando bien”, sostuvo Prochaska.