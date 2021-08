¿Los jóvenes indocumentados pueden solicitar documentos para sus padres?

(NOTICIAS YA).-

PREGUNTA UNO

Prefiero no decirle mi nombre. Soy venezolano, pero entré a EU con mi pasaporte europeo (tengo doble nacionalidad—Venezuela/España). Nunca he vivido en España, pero mi padre es español y por eso me dieron la nacionalidad. Quiero pedir asilo en EU, y no sé si me afectaría el hecho de que entré con otro pasaporte que el venezolano a este país.

RESPUESTA UNO

Si eres venezolano/español y quieres pedir asilo, tendrías que demostrarle al Servicio de Inmigración que tienes un temor razonable de persecución tanto en Venezuela como en España.

El temor debiese estar basado en tu opinión política, tu religión, tu etnia, tu raza o tu membresía en un grupo social perseguido.

Sospecho que te sería más fácil demostrar temor de persecución en Venezuela, que en España.

Tienes que tener mucho cuidado con ese tu caso porque si la Oficina de Asilo no te aprueba el asilo tendrías que irte a España o regresarte a Venezuela. Es probable que no deberías mover ficha con un caso de asilo por ahora.

PREGUNTA DOS

Me llamo Yamila y soy salvadoreña. Entré sin papeles en el 2003 y no tuve problemas al cruzar. Mi hija mayor nació en Estados Unidos. Tiene 18 años. Me dijo un abogado que ella no me puede pedir, pero tengo una amiga que logró la residencia a través de su hija sin ni siquiera salir del país.

¿Cómo puedo hacer para que mi hija me de la residencia?

RESPUESTA DOS

Yamila, debido a que entraste ilegalmente a los Estados Unidos, la ley te obligaría a tramitar tu caso ante el consulado estadounidense en San Salvador.

Y por haberte pasado más de un año en EU sin autorización, te cae encima como un piano una sanción que te obligaría a pasarte 10 años allá.

Aunque tu hija te puede pedir, no calificarías para el perdón de la ley del castigo salvo que tengas un esposo, una madre o un padre que sean residentes o ciudadanos.

Los hijos no valen para poder calificar para el perdón. Quizás, por esa razón, el abogado te dijo que no calificabas.

Tu amiga pudo hacer su caso sin tener que salir del país y sin tener que pedir el perdón, porque probablemente entró con visa o con parole a los Estados Unidos. Tu no. Quizás las leyes cambien y amplíen las reglas para permitir que puedas solicitar el perdón del castigo de los 10 años, a través de tu hija. Pero, por ahora, esa no es la ley. Lo siento.