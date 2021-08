Niegan vacuna a dos inmigrantes en farmacia de Denver

Esto fue lo que le dijeron a Edgar Ortiz y a un amigo suyo cuando fueron a Walgreens a ponerse la vacuna contra el Covid -19.

Desde el fin de semana habían intentado inmunizarse, pero por diferentes razones no fue posible hasta el lunes.

Pero dice que desde el principio no fueron tan bienvenidos.

Primero les dijeron que no podían atenderlos.

Cuando regresaron y les pidieron una identificación.

“No me quieren aceptar la consular, me dicen que esa identificación no la aceptan y que no me van a dar la vacuna”.