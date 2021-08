Opiniones divididas por el regreso a clases presenciales en PG

(NOTICIAS YA).- Padres de familia se encuentran preocupados por la salud de sus hijos a pocas semanas del inicio del próximo año escolar debido a que el cupo para las clases virtuales es limitado y la mayoría tendrán que regresar al aprendizaje presencial.

El próximo año escolar se llevará a cabo de una manera diferente en comparación con el año anterior, según las escuelas públicas de Prince George's la mayoría de los estudiantes tendrán que regresar al aprendizaje presencial a tiempo completo.

Esto se debe a que el cupo para el aprendizaje virtual es limitado y las clases de manera híbrida ya no son una opción. Es una situación que ha generado opiniones divididas entre padres y estudiantes.

“Yo creo que es un riesgo, a mi ya me pego el Covid y es bien fea esa enfermedad, yo no quisiera que les diera a mis hijos, yo preferiría mejor virtual”, opinó Ana, una madre de familia de Prince George’s.

“Los niños ya tienen que regresar porque si no está la madre o el padre los niños hacen lo que quieren, no ponen atención si no quieren no contestan”, dijo María, una abuela de la región de Prince George's.

Según las escuelas públicas unos 850 estudiantes de kinder a sexto grado están inscritos al programa virtual por lo que se ha creado una lista de espera. Mientras que de 700 espacios disponibles en la academia en línea para los alumnos del séptimo al doceavo grado 550 ya están ocupados.

"Hay muchos niños en este momento que se han contagiado y yo digo que debería de haber una mejor opción, debería de haber más cupos para que puedan estudiar de una manera adecuada”, Javier Ávila, padre de familia.

Por otro lado, a través de un correo electrónico las escuelas públicas del condado indicaron que:

"Hoy anunciamos un mandato de vacunación para todo el personal. Continuaremos tomando decisiones que sean en el mejor interés de nuestros estudiantes y familias, mientras buscamos orientación de expertos médicos. A lo largo de la pandemia, hemos sido francos sobre los desafíos que enfrentamos dado el impacto del Covid-19 en nuestro condado. Al generar confianza entre los padres, los empleados y otras partes interesadas, continuaremos dando prioridad a la transparencia, la seguridad, la comunicación y la equidad. Las vacunas para los estudiantes y el personal, las máscaras, las pruebas en la escuela y los estrictos protocolos de limpieza de los edificios en los edificios / autobuses son nuestra estrategia estratificada para la seguridad".

La portavoz de las escuelas públicas de Prince George's agregó que están haciendo todo lo posible para acomodar a los estudiantes más jóvenes que no pueden recibir vacunas pero que no es fácil contratar personal adicional a pocas semanas para el inicio del próximo año escolar.