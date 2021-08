¿Puede una persona víctima de un accidente de tránsito aplicar a una visa U?

(NOTICIAS YA).- Los casos migratorios abiertos continúan generando muchas preguntas a las personas, tal es el caso de los usuarios bajo procesos como las visas U, José Pertierra, abogado de inmigración, tiene todos los detalles.

PREGUNTA UNO

No tengo papeles y quiero saber si califico para una visa U. Tenía mi carro parqueado frente a mi casa y una persona, aparentemente borracha, lo chocó. Mi auto está muy dañado y no tengo como poder ir a trabajar. ¿Me podría orientar?

RESPUESTA UNO

Socio, la visa U es para las víctimas de ciertos crímenes serios. Por ejemplo, robo armado, violación, abuso doméstico, abuso sexual, secuestro, etc. Pero en el caso que me describes, el que recibió el sopapo fue el carro y no tu.